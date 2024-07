Tonsillite superata Sinner vola in Canada Bassetti | I tempi della guarigione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Janniksi è ampiamente ripreso dallache lo ha tenuto lontano dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Il numero 1 al mondo, infatti, non mancherà l'Atp Masters 1000 di Montreal, dove difenderà il titolo dell'anno scorso. Una confermapartenza per il Nord America arriva dal suo coach, Darren Cahill, che sui social ha pubblicato la foto dall'aeroporto dove in primo piano appare la scritta 'Air'. Ma non solo. I media canadesi, infatti, riportano anche la confermadirettrice del torneo Valerie Tetreault, rilasciata a un giornalista canadese: «Ha confermato che il numero 1 del mondo Jannikarriverà a Montreal domani- le parole sui social del cronista- per prepararsi a difendere il suo titolo». Insomma, problema alle spalle.