Terracciano e Christensen Se il problema è il portiere Quei dubbi da sciogliere Il rebus delle alternative

(Di martedì 30 luglio 2024) La costruzione dal basso con i portieri protagonisti nello sviluppo del gioco è diventata un vezzo o una necessità per il calcio moderno? Interrogativo che rimbalza da qualche tempo. Anche se dalle parti del Viola Park, o meglio, dall’Inghilterra, il concetto è un po’ diverso, considerate le recenti prestazioni diprima epoi. Entrambi si sono resi protagonisti di qualche sbavatura e alcuni errori che sono costati carissimi, ma non con i piedi. O meglio, non nella partenza del gioco dalla propria area di rigore. Aspetto questo, come si diceva, da migliorare non fosse altro perché Palladino chiede ai propri numeri 1 una partecipazione attiva nell’impianto di gioco, come accadeva con Di Gregorio a Monza.