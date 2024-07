TenDance la radioweb sbarca a Tenerife

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) La dance ’made in Sassuolo’. E lo fa attraverso, l’emittente radiofonica sassolese nata da meno di un anno che propone 24 ore su 24 musica dance mixata privilegiando house, deephouse e affini. Si parla di una web radio, ovvero dell’evoluzione della radio per come la conosciamo, con contenuti accessibili da pc e cellulari, costola di linea radio.com (ora anche in fm) che ha riportato in vita lo storico marchio radiofonico sassolese e modenese cui è stato aggiunto, appunto, questo secondo canale totalmente di musica dance e mixata 24 ore su 24 con l’aiuto di dj locali e poi con guest internazionali. "L’idea era di fare un prodotto che potesse essere ascoltato in viaggio, a casa, nei locali come bar o sulla spiaggia o in piscina.