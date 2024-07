Temptation Island non c’è alcun dubbio | continua la love story fuori dal reality

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 luglio 2024) Ormai non ci sarebbero più dubbi su come sia finita a: la loro relazione starebbendo anchedal. Il viaggio nei sentimenti che le coppie vivono aè un turbinio di emozioni difficile da descrivere e che, spesso, sorprende anche gli stessi protagonisti, non solo i telespettatori a casa. Nell’edizione appena finita ne abbiamo davvero viste e sentite di tutti i colori, ma, alla fine, ha davvero trionfato l’amore in tutte le sue forme. Sono tornati a vedersi dopo– cityrumors.itE sembrava essere stato così anche per la coppia formata da Luca Bad e Gaia Vimercati. I continui tradimenti di lui, i flirt con le colleghe e chi più ne ha più ne metta sono stati trattati come un fattore “fisiologico” dal fidanzato, che non è sembrato averea intenzione di nascondere tale verità.