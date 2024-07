Satriano verso la cessione al Brest? Ecco cosa manca – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Martinè in uscita dall’Inter e la dirigenza sta lavorando per provare a cederlo subito.ancora qual, lo dice Alfredo Pedullà su Sportitalia.– Martinviene da un’ottima stagione in Ligue 1 con il: ha ottenuto la qualificazione in Champions League con la sua squadra che non l’aveva mai raggiunta nella storia. Terzo posto e quattro gol in più di trenta presenze per l’attaccante uruguagio che ha trascinato i suoi ad un grande risultato. Adesso il giocatore è fuori rosa all’Inter e la dirigenza meneghina sta cercando il modo per cederlo in maniera svelta. C’è una soluzione al problema.ancora al? Il problema DUBBIO –non si sta neanche allenando con il gruppo nerazzurro, gli è stato riservato un trattamento unico rispetto agli altri esuberi.