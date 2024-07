Sabrina Carpenter annuncia il suo nuovo tour | ecco le date italiane

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024) In attesa del suo nuovissimo ultimo album, “Short n’ Sweet”, che uscirà il 23 agosto 2024,aggiungerà una data italiana al suo “Short n’ Sweet”: il 25 marzo 2025 si esibirà infatti all’Unipol Forum di Milano. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 1 agosto. Per accedere alla presale basterà registrarsi in anteprima, gratuitamente, sul sito di Live Nation, mentre la vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 2 agosto.e il successo La cantante, ormai icona di stile, ispiratrice di tendenze diventata super virale su tutti i social, ha all’attivo un’ampia fanbase. Tra i suoi maggiori successi conosciamo “Espresso”, prima in classifica per parecchie settimane.