Ricardo Rodriguez ancora Inter? Inzaghi ha le idee chiare! – CdS

(Di martedì 30 luglio 2024)piace a. Il tecnico è convinto che basti solo lui per coprire il buco in difesa dell’. PREFERITO –continua ad essere il preferito per Simone. Il tecnico dell’ritiene infatti il 32enne svizzero, svincolato dopo gli anni al Torino, il profilo low cost ideale per ricoprire quel buco a sinistra nato dall’infortunio di Tajon Buchanan. A confermare il benestare diper, è stato alcuni giorni fa anche il suo agente Haroon Masoodi ai microfoni di-News.it.è convinto che in difesa basti un’operazione del genere, senza fare grossi investimenti. Lo svizzero convince per esperienza e conoscenza del ruolo. Ma c’è da convincere Oaktree, restio a puntare su un over 30, nonostante la disponibilità dia sottoscrivere un contratto di un solo anno e a pochi milioni a stagione.