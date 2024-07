Redditi dei consiglieri non pubblicati | Dimenticanze ma faremo rispettare le norme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Fioccai, e qualche reazione sopra le righe (anche da parte di chi siede in giunta), a proposito della divulgazione dei nomi deicomunali e degli amministratori che hanno contravvenuto all’obbligo della trasparenza (Gazzetta Ufficiale, 14 marzo 2013, n. 33) non inviando la propria denuncia deialla segreteria del Comune. E le reazioni mostrano la stoffa di chi si è pronunciato: qualcuno si è scusato, qualcun altro ha ammesso la propria disattenzione e altri stanno provvedendo a mettersi in riga senza tanti commenti. Ora occorre ripristinare la regola che, se esiste, ha un suo innegabile senso. Ma chi dovrà intervenire sulla materia? Secondo le disposizioni di legge dovranno essere il "Responsabile della prevenzione della corruzione e il responsabile dell’ufficio disciplina" che agiranno sulla base dei principi contenuti nella legge n. 689/1981.