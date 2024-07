Pavia deposito clandestino di fuochi d’artificio e merce contraffatta | scattano sequestro e denuncia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 - Sequestrati 30mila articoli tra giocattoli e dispositivi medici e 3,5 tonnellate di ‘botti’. I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di, nell'ambito di un'operazione a contrasto della contraffazione, hanno posto sottola gran quantità didi diverse tipologie, in un esercizio commerciale nel Pavese. Sia i giocattoli che i dispositivi medici, nella fattispecie stampelle e bastoni, erano infatti privi del marchio CE o avevano la marcatura. "Tale marcatura è un requisito di sicurezza indispensabile - spiega il comunicato stampa diramato dalla Procura di- in quanto ne certifica la conformità agli standard di qualità e sicurezza imposti dalle norme comunitarie". Alcuni del prodotti sequestrati riportavano anche indicazioni ingannevoli di origine italiana, pur essendo prodotti in Cina. Ma non solo.