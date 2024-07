Parigi 2024 Iorio ok alle parallele nella finale a squadre C’è Villa nelle UB

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024)18:15 è in programma ladi ginnastica artisticaOlimpiadi die l’Italia si presenta all’appuntamento con il secondo punteggio di qualificazione: il 166.861 (VO 41.632 – PA 43.198 – TR 41.198 – CL 40.833) inferiore solo a quello degli USA, super favorita per l’oro (172.296qualificazioni). L’unica nota stonata della prima giornata di gare è stato il problema fisico di Elisa, che non farà parte della rotazione a trave e volteggio, ma stringerà i denti per le parle asimmetriche. “Sono contento che Elisa stia bene e possa fare la sua– aveva detto ieri il fidanzato della, Yumin Abbadini – All’inizio era un po’ giù perché non sapeva cosa avesse di preciso. Ed io con lei. Poi ha fatto i controlli, le terapie, le fasciature e adesso sta meglio. Domani farà la parla, per fortuna”.