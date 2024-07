Olimpiadi c’è anche un offidano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) "C’è un po’ di Offidanelledi Parigi. L’Massimo Pasqualetti è infatti il preparatore atletico ufficiale della nazionale cinese femminile di rugby a 7. Oggi pomeriggio e sera la sua nazionale affronta le prime gare. In bocca a lupo! ". Ad annunciarlo, non senza un pizzico di orgoglio, è stato il sindaco di Offida Luigi Massa. Massimo Pasqualetti 36 enne, è nato e cresciuto ad Offida, si è spostato dalla sua cittadina a Roma dove ha iniziato gli studi universitari, sempre nella città eterna ha trovato lavoro e qui è rimasto per 10 lunghi anni. Ma il suo destino lo portava lontano, ha deciso infatti di iniziare il suo cammino all’estero, come allenatore e dal marzo del 2023 vive dall’altra parte del mondo, a Hong Kong.