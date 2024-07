Olimpiadi 2024 rinviate le gare di triathlon perché il fiume Senna è troppo inquinato

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 luglio 2024) Prima i sabotaggi delle reti ferroviarie e telefoniche, poi le polemiche sui villaggi degli atleti per via del cibo scadente e alcuni arbitraggi shock, e ora sulledi Parigisi abbatte un’altra rogna: il. Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici, in seguito agli ultimi risultati delle analisi, ha annunciato che la gara maschile di, inizialmente prevista per oggi, è stata rinviata a domani, mercoledì, a causa della qualità dell’acqua dellaancora insufficiente nonostante “un miglioramento nelle ultime ore”, si legge nel comunicato. Infatti, dopo le forti piogge verificatesi il 26 e 27 luglio – in particolare durante la cerimonia di apertura di Parigi– la qualità dell’acqua dellaè peggiorata e la ricognizione della parte balneabile era già stata annullata domenica e lunedì.