Musumeci sull’emergenza siccità | Le Regioni hanno impegnato solo il 30% dei fondi

(Di martedì 30 luglio 2024) Il Governo Meloni “ha destinato i primi 20 milioni di euro, su mia proposta” contro la: a dirlo, in una intervista a Il Giornale, è il ministro della Protezione civile, Nello. Replicando a distanza dal Governatore siciliano Renato Schifani, secondo cui le risorse a disposizione per la lotta allasiano state usate al 60 per cento e non al 30 per cento, come detto dallo stesso ministro,spiega: “Non ho mai parlato di risorse anti-ma di programmazione anti-. Alleabbiamo dato l’anno scorso 800 milioni del Pnrr, una parte dei quali destinati alla Sicilia, che oggi risultano impegnatial 30 per cento a livello nazionale”. Sulle conseguenze sul turismo,ridimensiona gli allarmismi: “Sono rientrato oggi dalla Sicilia. Le assicuro che è un allarme infondato. Ci sono difficoltà ma non incidono sul turismo”.