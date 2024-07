L’Università cresce altri tre corsi di laurea a Grosseto Un’offerta formativa che ancora mancava

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – Novità nell’offertain casa Fondazione Polo Universitario Grossetano che apre l’anno accademico 2024/2025 con tre nuovidi, erogati daldi Siena aggiunti ai sei già attivi. Saranno dueditriennale: "Scienze chimiche" e "Tecnologie per l’ambiente e costruzioni e il territorio". Il primo consentirà di trovare impiego in industrie del settore e in laboratori che si occupano di ambiente, biologia, farmacia e del controllo di qualità; il secondo abilita all’esercizio della professione di geometrato, formando esperti in opere edili, infrastrutturali, di monitoraggio e sviluppo del territorio, in tecnologie geomatiche (Gis, Remote Sensing, Laser Scanning, Bim).