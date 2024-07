LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia insegue la Francia 10-12 dopo 4 assalti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-11 Non tocca Santuccio, Vitalis era lì ad aspettare e va a segno di rimessa. Quanto è dura rimontare nella spada 13-11 Colpo doppio. Le francesi attendono, sono le azzurre che devono avanzare.potrebbe sostituire Fiamingo con Navarria. Termina il quarto assalto, Rizzi ha recuperato due stoccate. Ora Santuccio contro Vitalis. 12-10 Affondo rapidissimo di Rizzi. 12-9 Ancora un colpo doppio. 11-8 Colpo doppio. 10-7 Parata e risposta di Rizzi. 10-6 Colpo doppio. Termina il terzo assalto. Forse servirebbe l’esperienza di Mara Navarria, tuttavia torna in pedana Giulia Rizzi, opposta a Candassamy. Nei turni precedentiera andata subito in vantaggio e l’aveva difeso con unadi rimessa. Quello era il nostro scenario tattico prediletto. Quando si tratta di rimontare, la nostra Nazionale fa tanta fatica.