L’acqua minerale senza pesticidi | una scelta sicura per la salute

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 30 luglio 2024) Negli ultimi anni, la crescente preoccupazione per la qualità delche consumiamo quotidianamente ha portato alla luce una serie di studi che hanno svelato la prediin molte acque minerali in commercio. Ipresenti in diverse acque minerali, sebbene spesso presenti in quantità minime, possono accumularsi nel nostro organismo e rappresentare un rischio per laa lungo termine. Pertanto, risulta fondamentale comprendere l’importanza di scegliere acque mineralie i metodi per garantire la loro purezza. Bottiglie acqua@Foto Crediti Envato Elemets – VelvetMagI rischi deinelsono sostanze chimiche utilizzate in agricoltura per controllare parassiti e malattie delle colture.