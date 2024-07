La serie turca Kan Çiçekleri trama

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di martedì 30 luglio 2024) LaKan(in italiano fiori di sangue) è in onda sul canale turco Kanal 7 dal 2022. Questa rientra tra legiornaliere del canale turco. Questasub ita è riuscita ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo dato che a settembre inizierà la terza stagione, con un lasso di tempo di 5 anni dopo dall’ultima puntata della seconda stagione.prima stagione Kanracconta la commovente storia di Dilan e Baran e del matrimonio a cui sono costretti per porre fine a una faida di sangue, nonostante l’ostilità di coloro che li circondano, accendendo una passione che sboccerà in amore o porterà devastazione. Baran deve mettere da parte l’odio per i suoi nemici per salvare suo fratello e superare il senso di colpa per un attacco che ha ucciso sua madre, mentre cerca di portare la pace a una famiglia assetata di vendetta.