La quinta B del Carducci insieme 30 anni dopo

(Di martedì 30 luglio 2024) Domenica scorsa la Fattoria Sociale di Montepacini ha fatto da splendida cornice alla reunion della classe 5ªB Igea dell’ItcGalilei di Fermo. Lo scorso anno gli ex studenti si erano riuniti a cena per festeggiare i 30dal diploma, stavolta per festeggiarei 50di vita."In realtà – dicono soddisfatti – ci rivediamo ogni anno, perché la nostra è sempre stata una classe affiatata, amici prima che compagni di classe". E infatti per l’appuntamento c’è chi viene da molto lontano, perché poi le scelte professionali hanno portato ciascuno a intraprendere strade diverse.