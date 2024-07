In quali condizioni si trova la Knockouts Tag Team division in TNA?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 luglio 2024) Sin da quando ho la possibilità di scrivere diqui su Zona Wrestling, non mi sono soffermato molto sulla categoria femminile a parte rare eccezioni che hanno un nome e un cognome, Jordynne Grace. La “Jaggernaut” e il suo percorso nell’ultimo anno sono noti a tutti, specie dopo le comparse fatte in WWE tra Royal Rumble e NXT. C’è però un intera categoria, un interada valutare soprattutto dopo quanto la compagnia è stata capace di offrirci in quel di Slammiversary. E’ quindi giunto il momento di approfondire il tema, ma andiamo con ordine e partiamo con la parte Tag, come se la passa al momento lae?Se c’è un fattore gestito in modo a dir poco confuso all’interno del prodotto settimanale iMPACT on AXS TV, è senza alcun dubbio laTag