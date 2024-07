Dov' è il mio Tfr? stacca orecchio a morsi a collega e se ne vanta sui social

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Napoli, 30 lug. - (Adnkronos) - Lite con undi lavoro: gliuncome Mike Tyson sul ring, poi se nesui. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Napoli Stella, in collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Scalea (Cosenza), hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti del 45enne A. P., accusato del reato di lesioni gravissime arrecate a un ex50enne, aggravate per aver commesso il fatto per motivi abietti.