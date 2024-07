Da Folignano a Montegallo fascino al corteo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Continua a comporsi il quadro delle castellane che sfileranno neldi domenica. Per, ad esempio, toccherà alla 35enne Cristina Latini, imprenditrice nel settore immobiliare che da sempre vive nella frazione di Villa Pigna. Per lei sarà la prima volta alla Quintana. "E’ un’emozione indescrivibile e realizzerò un mio sogno – racconta Cristina –. Amo questa rievocazione fin da bambina, quando vedevo sfilare le bellissime dame". Per Monte San Pietrangeli, invece, è stata scelta Beatrice Francesconi, giovanissima studentessa di Scienze Politiche che attualmente lavora nella pubblica assistenza Volontari Soccorso. Ventiquattrenne, la nobildonna del comune fermano verrà accompagnata, in, dal fidanzato Alessandro, il quale indosserà l’abito del valletto. Per il castello di Comunanza, poi, la castellana di agosto sarà Barbara Tanucci.