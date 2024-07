Basket | Giappone a un passo dal miracolo la Francia si salva e va ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Si ferma a undal sogno il, che va vicinissimo a battere laallo Stade Pierre Mauroy di Lilla. I transalpini di Vincent Collet si tolgono da una buca importantissima vincendo per 90-94 grazie a un Wembanyama d’impatto, a uno Strazel clamoroso e nonostante la performance del duo Hachimura (espulso per somma di antisportivi nell’ultimo quarto)-Kawamura. Comincia bene ilcon il 4-0 a firma Hachimura-Kawamura, ma larientra subito col trio Wembanyama-Gobert-Fournier. I transalpini cercano subito di andarsene, portando un bel po’ di rumore allo Stade Pierre Mauroy, ma dall’altra parte prima Watanabe e poi soprattutto Kawamura fanno il possibile e anche l’impossibile dall’arco per tenere a galla i nipponici. Alla fine dei conti lascappa comunque con l’accoppiata Yabusele-Cordinier e sale sul 25-32 a fine primo quarto.