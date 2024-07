Avrei Questa Idea | l' innovativa piattaforma per giovani autori che fonde intrattenimento e opportunità professionali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) (Adnkronos) - Roma, 30 luglio 2024 - “” di Giffoni Innovation Hub, è un prodotto unico nel suo genere ed è la dimostrazione vivente di come un format riesca simultaneamente ad intrattenere, divertire, raccontare storie, stimolare l'immaginazione degli spettatori e, al contempo, offrire aila possibilità di realizzare il loro sogno di diventare sceneggiatori. Questo innovativo format non si limita ad essere un video-podcast di successo, ma si trasforma in un evento itinerante che porta italenti sui palcoscenici di importanti teatri, cinema e festival italiani, da Venezia a Roma, passando per Milano e Bologna. Durante questi eventi, i talentuosi under 30 hanno l'di presentare le loro idee di film o serie TV ad una platea di esperti del settore cinematografico, produttori e case di produzione.