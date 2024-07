Abbronzatura no stress | come fare ad ottenerla senza sforzi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 luglio 2024) Abbronzarsi bene e in modo uniforme, ma? Ecco i prodotti ad hoc Le vacanze estive sono dietro l’angolo e con esse l’attesa per una pelle dorata e luminosa. Ma cosa succede quando il caldo è eccessivo ma la voglia di abbronzarsi è sempre più forte? Bilboa viene in soccorso del popolo del sole presentando la linea di acque solari Aquabronze, per un’perfetta e! Grazie alla loro formulazione che combina ingredienti idratanti e rinfrescanti l’esposizione solare diventa una piacevole e rilassante esperienza. A condividere là beauty obsession sui social anche la nuova generazione di influencer e giovani TikTokers, sempre più attente ed esigenti nonché super fan del sole e della tintarella.