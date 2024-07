WWE | L’ex AEW Jose The Assistant ad NXT? C’è un indizio social

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 29 luglio 2024) Qualche mese fa la AEW, per la prima volta nei suoi 5 anni di esistenza, ha dato il “benservito” a diverse star sotto contratto per limitare i costi di gestione di un roster molto numeroso. Tra i licenziati di aprile c’è stato ancheThe, che nei suoi anni in AEW ha fatto da manager ad Andrade entrando anche lui a far parte della Facciòn Ingobernable. Nei mesi scorsi il manager era stato visto nel backstage ai tapings della TNA, ma non ha mai debuttato o stretto accordi con la federazione di Nashville. Adesso per lui potrebbe esserci un futuro in WWE, a meno di un geniale depistaggio.