Turista aggredito a Trastevere denunciate 2 ragazze una è minorenne

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 luglio 2024 – Durante i controlli nella zona del Centro Storico, una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale ha soccorso un, rimasto ferito a seguito di un’aggressione a poca distanza da Santa Maria. Gli agenti, intervenuti in p.zza di Sant’ Apollonia, hanno trovato un giovane di 25 anni con ferite all’ all’addome e fermato per accertamenti duedi 21 e 14 anni che si trovavano nei pressi del luogo dell’accaduto. Ilè stato accompagnato presso l’ospedale S. Spirito, dove è stato medicato e le giovani sono stateper aggressione e lesioni. Le indagini sono tuttora in corso.