The Fantastic Four | First Steps rivelato l’edificio Baxter il regista conferma che non ci sarà una storia di origini

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 29 luglio 2024) The, ilche non ciunadiI Marvel Studios hanno mostrato ieri al Comic-Con un primo filmato de TheStep al Comic-Con di ieri e ora abbiamo un primo sguardo alBuilding del MCU! Il film, che si svolge in un’ambientazione retrofutura degli anni ’60, non ha luogo sulla Terra-616. Tuttavia, con la Prima Famiglia Marvelta per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, è chiaro che avranno un ruolo importante nella Saga del Multiverso. Resta da vedere se la linea temporale sacra avrà il suoBuilding; qui vediamo però quanto sia diversa la New York della realtà alternativa, e la base della squadra è probabilmente molto più bella dell’Avengers Tower.