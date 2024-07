Taormina 30 luglio la Manon Lescaut arriva al Teatro Antico

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nell`anno in cui si celebrano i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, scomparso a Bruxelles il 29 novembre del 1924, ildiaccoglierà, il 30, per la prima volta nella sua suggestiva cornice, la rappresentazione di, la struggente opera composta in quattro atti che rappresenta un capolavoro assoluto della storia del melodramma.La messa in scena dell`opera porta la firma di Enrico Castiglione, sia per la regia che per le scene, che proprio convede il suo ritorno aldidopo sette anni di assenza.