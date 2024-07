Sinead O’Connor depositato il certificato di morte | rivelate le cause della scomparsa della cantante

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sulladiavvenuta lo scorso luglio sono state avanzate diverse ipotesi, tra le quali una possibile overdose e quella dinaturale risalente a gennaio., ecco le realidiLail 26 luglio 2023 veniva ritrovata senza vita nella sua abitazione londinese e dai primi esami compiuti da Julian Morris si evinceva che non era “stata indicata alcuna causa medica di” . In precedenza la 56enne aveva attraversato un momento buio per il suicidio del figlio Shane che ha portato ad una grave crisi: “Non ha senso vivere senza di lui. Tutto ciò che tocco, lo rovino. Sono rimasta solo per lui. E ora non c’è più” scriveva su X l’artista. Un profonda crisi nella quale sembra che l’artista sia rimasta fino alla sua