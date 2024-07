Parigi 2024 Martinenghi oro 100 rana | primo trionfo Italia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro nei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. E' il primo oro dell'Italia ai Giochi. L'azzurro, 24 anni, trionfa in finale con il tempo di 59"03, grazie ad una seconda vasca straordinaria. Martinenghi vira dopo i primi 50 metri in 27?34, nella vasca di ritorno nuota in 31?69 rimontando dal terzo al primo posto. Medaglia d'argento ex aequo per il britannico Adam Peaty e per lo statunitense Nic Fink, che toccano in 59"05. L'impresa di Martinenghi regala all'Italia la sesta medaglia ai Giochi, la prima del metallo più pregiato. Il campione di Varese è il secondo nuotatore azzurro a conquistare la medaglia d'oro nei 100 rana dopo Domenico Fioravanti, oro a Sydney 2000. Martinenghi, bronzo a Tokyo 2020, conquista due medaglie individuali in due edizioni diverse dei Giochi.