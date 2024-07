Parigi 2024 | Azzi ‘Macchi? Incredibile mai visti due arbitri di stesso continente di un finalista’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 lug. (Adnkronos) – “E’ una situazione, presenteremo una protesta ufficiale per tutto quello che è successo nella finale di Macchi, dalla qualità delle scelte arbitrali a tutto il resto. Non si sono maiduedellodi uno dei finalisti, mai visto in una finale olimpica di altissimo livello come quella tra Macchi e Ka Long Cheung. Mai visto nulla di simile. È Filippo Macchi il vero vincitore e gli è stato negato un oro che meritava”. Lo ha dichiarato il presidente della Federscherma Paoloall’Adnkronos dopo la finale di fioretto maschile ai Giochi di. “Bach era presente, è un fiorettista, abbiamo anche tirato insieme ed ha visto tutto. Cosa ci aspettiamo? Che quanto visto oggi non si ripeta mai più”, ha concluso