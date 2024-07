Ora è ufficiale | nel 2025 Sainz alla Williams

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 29 luglio 2024) Carlosdalcorrerà con la. E' arrivato l'annunciodopo il mancato rinnovo con la Ferrari.firmerà un contratto di 4 anni a 10 milioni a stagione. Il team britannico, infatti, avrebbe detto sì a quasi tutte le richieste del pilota spagnolo che ha strappato anche una clausola di uscita. Nel senso che, dopo due anni,sarà libero di andare nel caso in cui lanon riuscirà ad essere competitiva.Ma non solo. Esteban Ocon sarà un nuovo pilota della Haas dal Mondiale. Dopo che pilota e Alpine avevano già annunciato la fine del loro rapporto nel 2024, è arrivata l'ufficialità del passaggioHaas per far coppia con Oliver Bearman dal prossimo campionato del mondo.