Niente risposte da Ats cinquantenne con la sclerosi multipla va in Svizzera per il suicidio assistito

(Di lunedì 29 luglio 2024) Milano, 29 luglio 2024 – Dopo un lungo tiremmolla con la Ats, a cui si era rivolta per avere accesso al “medicalmente”, non avendo ricevuto risposta, ha deciso di fare rotta verso la. È la storia di Ines – nome di fantasia – cinquantunenne lombarda, affetta da quasi vent’anni da. Come altri, ha dovuto affrontare la trasferta oltre confine, non avendo visto riconosciuto il diritto, reso legale in Italia dalla sentenza 242 del 2019 (Cappato-Antoniani), alla cessazione delle sofferenze attraverso. L’Ats del territorio in cui la donna risiede, infatti, a oggi non ha ancora trasmesso la relazione finale e il parere del comitato etico.