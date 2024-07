Napoli-Gilmour lo step che cambia tutto | è arrivato un messaggio a Manna

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Illavora da giorni su Billy, centrocampista del Brighton: in queste ore è arrivata una svolta importante nella trattativa. Le vie del mercato sono infinite e con esse anche le possibilità di migliorare la qualità della rosa a disposizione di Antonio Conte. Lo sa bene Giovanniche proprio in questi giorni, durante la conferenza di Giovanni Di Lorenzo, lo ha precisano in maniera chiara e netta: manca ancora un mese alla fine del mercato, si andranno a cogliere le migliori opportunità possibili. Il direttore sportivo sta lavorando su più tavoli, cercando di rendere i tempi meno lunghi possibile proprio per dare modo all’allenatore di lavorare con un organico completo. Dopo aver sistemato quasi completamente la difesa con gli arrivi di Alessandro Buongiorno e Rafa Marin,si sta concentrando sul centrocampo in attesa di capire sé e come uscirà Victor Osimhen.