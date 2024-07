Mountain bike | Tom Pidcock fa il bis nonostante una foratura 4 un generoso Luca Braidot

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una delle gare più belle ed entusiasmanti di questo inizio di Olimpiadi di Parigi 2024. Che show nellamaschile: alla fine, al termine di una prova ricca di colpi di scena, è riuscito a vincere il favoritissimo Tom. Secondo oro a Cinque Cerchi consecutivo per il fenomeno britannico che sabato sarà in gara anche su strada a caccia di una clamorosa doppietta. Prima parte di gara molto confusa con il gruppo che è rimasto compatto. Tomha provato ad alzare l’andatura, puntando alla fuga solitaria, ma il francese Victor Koretzky è rimasto sempre attaccato, sfruttando poi l’occasione andando via in solitaria dopo unadel campione olimpico in carica.