Marino sull’ex Inter Gosens | Torino? Un colpo da Europa League!

(Di lunedì 29 luglio 2024)non ha dubbi sulle qualità di. L’ex esterno dell’è corteggiato dal, che potrebbe ingaggiarlo dall’Union Berlino.IMPORTANTE – Robertdopo l’anno all’Union Berlino potrebbe ritornare in Serie A. Dopo il Bologna, su di lui c’è il. A parlare dell’ex giocatore dell’Pasquale: «Leggo e sento che cercano un esterno mancino, sicuramente riportare uno comein Serie A sarebbe unda. Il tedesco per caratteristiche è il quinto perfetto a sinistra. Lui e Bellanova sarebbero due belle frecce per Vanoli, ideali per quel tipo di calcio che praticano le squadre di Paolo».