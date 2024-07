Manes Bernardini tona in politica | Passante scelta sbagliata la Lega ci ha fatto perdere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Bologna, 29 luglio 2024 –contro tutti., già candidato sindaco a Bologna due volte, nel 2011 e nel 2016 (prima con la, poi con i civici di Insieme Bologna con i quali da solo prese il 10%), torna in pista con Forza Italia e probabilmente ("non me l'hanno ancora chiesto") sarà candidato nella lista delle Regionali del 17 e 18 novembre. La sua corsa è stata presentata stamattina al centro sociale Costa in via Azzogardino, alla presenza della coordinatrice regionale forzista Rosaria Tassinari., abbracciato da diversi suoi fedelissimi, non hasconti a nessuno dei suoi alleati di coalizione. Il primo a essere attaccato è stato Galeazzo Bignami di Fratelli d'italia. "Ho letto un'intervista sul Carlino dove diceva che ildi mezzo è la sua priorità.