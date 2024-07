Longhi | Milan e Juventus non stanno dormendo affatto Inter chiamata a questo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’saràa riconfermarsi nella prossima stagione di Serie A, dopo aver dominato nella scorsa annata. Il giornalista Brunolo ha ribadito, sottolineando il lavoro svolto dasul mercato. LA STAGIONE – L’rappresenta la squadra considerata favorita per la vittoria dello scudetto nella prossima stagione. I nerazzurri hanno impostato il proprio mercato in entrata secondo delle coordinate ben precise, rappresentate dalla volontà chiara di predisporre delle coppie di potenziali titolari in ogni ruolo del campo. Per assolvere tale funzione, ai meneghini resta solo da chiudere il colpo per il braccetto sinistro. In tal senso, si sta consolidando l’idea di un possibile affondo per Nathan Zézé.