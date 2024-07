London calling Lavoro e bilancio di Aiad al Farnborough 2024

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 luglio 2024) Durante ilinternational airshow– la federazione Aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza – ha organizzato momenti di dialogo e confronto, volti a consolidare una quotidiana e specialistica sinergia tra gli stakeholder di settore, e ha favorito il dibattito sulle attività necessarie per il supporto dell’export della base industriale e a favore dei principali programmi europei e internazionali come il Gcap. Centrale è stata inoltre anche la discussione sulle potenzialità di sviluppo dei cluster regionali per l’industria aerospaziale, tema su cui la Federazione si impegna costantemente a garantire opportunità strutturate di collaborazione fra aziende, Pmi e istituzioni allo scopo di assicurare la presenza qualificata del comparto a ogni livello.