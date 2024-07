L’energia il nostro dna Saremo big industriali e sostenibili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) IL SENSO DELL’OPERAZIONE è riassunto nella visione prospettica dell’ad di Nadara, Toni Volpe (nella foto): "Ilnuovo posizionamento consente di affermarci come uno dei più grandi player indipendenti di energia rinnovabile in Europa, permettendoci al contempo di avere la flessibilità e l’agilità per crescere in modo ancora più efficiente". Nadara è una nuova realtà nata dall’unione di Ventient Energy e Renantis e presentata al mercato lo scorso 3 luglio. Con i suoi oltre 4,2 GW di capacità installata, i suoi circa 200 impianti, tra eolici, solari, a biomassa e sistemi di accumulo energetico, sia in Europa sia negli Stati Uniti, e i suoi 1.000 dipendenti, è il più grande produttore indipendente di energia eolica onshore in Europa. L’organizzazione dispone di una forte e consolidata expertise in- house trentennale nello sviluppo e gestione della sua pipeline di progetti.