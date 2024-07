Le parole vuote di Meloni a Pechino e la marginalità dell’Italia nella politica mondiale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 luglio 2024) Chi, di una certa età, ha ascoltato Giorgiaparlaregrande salasede del governo aha sicuramente ricordato il vecchio Arnaldo Forlani, ex leader della Democrazia cristiana, Presidente del Consiglio e ministro degli Esteri nel governo Andreotti di unità nazionale, personaggio politico notevole ma che passerà ingiustamente alla storia soprattutto per due cose: una, il drammatico interrogatorio condotto Antonio Di Pietro con la bavetta alla bocca; due, la sua proverbiale capacità di parlare a lungo senza dire niente. Ecco,era troppo giovane, ma aè stata una perfetta Forlani. «L’interesse che tutti abbiamo a rafforzare il partenariato tra Italia e Cina, e per farlo dobbiamo essere capaci di ragionare sui punti di di forza e sui punti di debolezza». Accidenti, che spunto.