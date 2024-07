Johnny Gargano | Noi DIY non ci accontentiamo di essere WWE Tag Team Champions

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 29 luglio 2024)è finalmente campione nel main roster della WWE, vincendo il WWE Taghip assieme a Tommaso Ciampa, otto anni dopo aver firmato con la compagnia.aveva vinto quasi tutto quello che c’era da vincere in NXT, ma ha dovuto aspettare fino all’edizione del 5 luglio 2024 di SmackDown per mettere le mani sull’oro del main roster. Tuttavia, sembra che non si accontenti disemplicemente un campione. Volere sempre di più Durante una recente intervista per il podcast Under the Ring, l’atleta ha spiegato che lui e Ciampa vogliono guidare un nuovo movimento nel tagwrestling, sperando di ricordare a tutti quanto possabello. “Ora che siamo i WWE Tag, c’è così tanto lignaggio in quei titoli.