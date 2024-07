Forum arriva un personaggio famosissimo nel cast fisso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nuovo acquisto per uno dei programmi più amati di Mediaset. Alla corte di Barbara Palombelli arriverà unmolto popolare e anche tanto discusso. Stando alle indiscrezioni di Giuseppe Candela su Dagospia, Annamaria Bernardini De Pace sarà uno dei nuovi giudici di. La famosissima avvocata divorzista (ormai anche nototelevisivo) prenderà il posto che in passato è stato di Santi Licheri e Tina Lagostena Bassi. A voler essere precisi però quello della Bernardini De Pace è un ritorno, visto che è stata una giudice anche il 9 settembre 2018 in occasione della puntata ‘Genitori e figli’, da settembre però la legale sarà parte delAnnamaria Bernardini De Pace “A settembre “” spegnerà quaranta candeline.