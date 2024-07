Evenepoel il programma sui pedali del 2025

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 luglio 2024 - A lungo l'etichetta di predestinato e qualche caduta di troppo hanno fatto molto male a Remco, al punto che neanche le due vittorie di fila alla Liegi-Bastogne-Liegi, nel 2022 e nel 2023, e quella della Vuelta 2022, causa mancanza di rivali importanti e complice un percorso sulla carta facile, erano servite a spazzare via gli scetticismi, legati in particolare alle performance nei Grandi Giri: quest'anno il belga, maglia bianca al Tour de France 2024 e terzo in classifica generale, ha provato a invertire la rotta, un trend per la verità già cominciato con la conquista dei titoli iridati prima in linea e poi a cronometro rispettivamente nel 2022 e nel 2023.