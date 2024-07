Canzoni d’amore e di orgoglio Omaggio ’rosa’ a Billie e Nina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Stasera alle 21 in darsena una band tutta al femminile, l’Indaco Quartet, segna l’ultimo appuntamento di quest’anno dei concerti in collaborazione con il Jazz Club. Per la rassegna Un fiume di musica, al molo Wunderkammer di via Darsena 57 si terrà quindi il concerto intitolato ‘e d’’. Lo spettacolo è dedicato aHoliday eSimone, due grandi artiste a confronto, due personalità forti e sensibili che hanno segnato la storia del jazz con il loro canto e le loro musica.e di, appunto:di essere donna e afroamericana in un paese all’epoca ancora alla ricerca dei più ovvi diritti civili.