Calendario tuffi oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 29 luglio tv streaming

(Di lunedì 29 luglio 2024) Seconda giornata per ialledi Parigi. Dopo le prime medaglie nel sincro femminile dai tre metri,si assegneranno quelle del sincro maschile dalla piattaforma. La Cina va a caccia della seconda medaglia d’oro consecutiva, con la coppia composta da Lian Junjie e Yang Hao che va a caccia della vittoria. La Gran Bretagna è sicuramente la principale rivale della Cina ed in gara ci sarà Thomas Daley, una delle star mondiali dei. Il britannico farà coppia con Noah Williams e sicuramente puntano alla medaglia. Altra coppia da medaglia sono sicuramente gli australiani Cassiel Rousseau e Domonic Bedggood e gli ucraini Kiril Boliukh ed Oleksii Sereda. Nella lotta per le medaglie si possono assolutamente inserire anche i canadesi Rylan Wiens e Nathan Zsombor-Murray, i messicani Kevin Berlin Reyes e Randal Willars Valdez.