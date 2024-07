Beach volley a Cirò Marina primo sigillo per Lupo Zaytsev! Bianchi Orsi Toth concedono il bis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024)in campionato per Danielee Ivanche, sulla sabbia di, nella quinta tappa del circuito tricolore, torna a vincere una tappa del campionato italiano 15 anni dopo il trionfo nella finale tricolore del 2009. Nel tabellone femminile, Rekae Giadaottengono la loro seconda vittoria stagionale, mentre nel maschile, Danielee Ivanconquistano il lorosuccesso di tappa. Il prossimo appuntamento del Campionato Italiano è previsto dal 2 al 4 agosto adi Modica. In campo femminile percorso senza intoppi per Rekae Giada. Le azzurre hanno dominato la fase a gironi con vittorie nette contro Ulrike Bridi/Sonia Galazzo (21-14, 21-19), Sofia Arcaini/Claudia Puccinelli (21-13, 21-19) e Anna Piccoli/Sharin Rottoli (21-15, 21-10). Questi successi le hanno catapultate direttamente alle semifinali.