Barbara Agostinelli ritrovata a Pisa La figlia dell’infermiera di Genova | Ha perso la memoria ma ce la faremo

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 -, l’infermiera discomparsa domenica 21 luglio, è statasabato notte a. LaSimona aveva denunciato la scomparsa della madre e ha fatto di tutto per riportarla a casa, fin dall’inizio e senza mollare mai. Racconta al telefono a Quotidiano.net: “Sembra che abbiala, sono andata da lei all’ospedale, non mi ha riconosciuto. Questa storia sembra davvero un film“. Le ricerche diSimona aveva messo in moto le ricerche con grande tenacia e preoccupazione. Aveva infatti sottolineato subito che la madre doveva assumere medicine e temeva che potesse essersi sentita male. Moltissimi gli appelli via social. Gli investigatori le avevano mostrato un frame ripreso da una telecamera di. Venerdì, nel giorno di accredito dello stipendio, si vedeva la donna prelevare dal bancomat.