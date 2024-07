Arnautovic tempo di valutazioni | Inter chiamata a una decisione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024) È ufficialmente iniziato il ritiro ad Appiano Gentile anche per Marko, rientrato dagli impegni a EURO 2024 con l’Austria e tornato ad allenarsi dopo un piccolo problema di febbre accusato negli scorsi giorni. L’valuta e si prepara a prendere una– Markotorna a disposizione di Simone Inzaghi e va a rimpolpare la batteria degli attaccanti per gli ultimi test amichevoli, in attesa dei rientri di Marcus Thuram (3 agosto) e, soprattutto, Lautaro Martinez (8 agosto). L’austriaco rientra dopo l’avventura con l’Austria a EURO 2024, conclusasi agli ottavi di finale a causa della sconfitta per 1-2 con la Turchia di Hakan Calhanoglu. Tanto del suo futuro passa da questi giorni di ritiro, con il tecnico e lo staff chiamati a una valutazione sul contributo che potrà dare nella prossima stagione.