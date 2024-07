Amanti mozartiani in alta quota

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Fra alberi secolari e antichi borghi rivive la storia de "La scuola degli", la riduzione dal "Così fan tutte" di Mozart che il teatro Comunale di Modena (per "Musiche in") propone, come azione scenica in prosa e musica, domani sera al Parco dei Castagni di Montecreto e mercoledì alla Corte Mancante di Fanano: adattamento e regia sono di Riccardo Palmieri, con la direzione musicale di Francesca Pivetta (nella foto) e i cantanti della Modena Belcanto masterclass. Sempre in Appennino, sabato 3 alle 17.30 al Giardino Esperia di Passo del Lupo il Baratie Guitar Duo. Classica anche la proposta di stasera nel cortile di Palazzo Pio a Carpi, con la flautista Margherita Russo e l’arpista Nicole Pedroni.